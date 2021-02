மாநில செய்திகள்

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து சரத்குமார் கட்சியும், திமுக கூட்டணியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியும் வெளியேறியுள்ளன + "||" + Sarathkumar's party from the AIADMK, Democratic Party of India has also left the DMK alliance

