தேசிய செய்திகள்

இன்றும், நாளையும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நடைபெறாது மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + No Covid-19 vaccination for the next two days

இன்றும், நாளையும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நடைபெறாது மத்திய அரசு அறிவிப்பு