மாநில செய்திகள்

முன்பதிவில்லா இருக்கைக்கு செல்போனில் முன்பதிவு செய்யும் வசதி மீண்டும் அறிமுகம் - ரெயில்வே நிர்வாகம் + "||" + For passengers’ convenience, Indian Railways to reactivate unreserved ticket booking through UTS on mobile app

முன்பதிவில்லா இருக்கைக்கு செல்போனில் முன்பதிவு செய்யும் வசதி மீண்டும் அறிமுகம் - ரெயில்வே நிர்வாகம்