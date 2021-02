தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்: கோவா முதல் மந்திரி + "||" + The rising COVID19 cases is a cause of concern. Our Government is monitoring the situation closely. Requesting citizens to not fall prey to rumours of lockdown: Goa CM Pramod Sawant

