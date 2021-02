தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து விலை: தனியார் மருத்துவமனையில் ரூ.250; அரசிடம் இலவசம் + "||" + Corona vaccine price: Rs 250 at a private hospital; Free to the government

கொரோனா தடுப்பு மருந்து விலை: தனியார் மருத்துவமனையில் ரூ.250; அரசிடம் இலவசம்