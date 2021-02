உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் மேலும் 7 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா + "||" + COVID-19: 290 more UK deaths reported as 19.6m people have first vaccine

இங்கிலாந்தில் மேலும் 7 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா