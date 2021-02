தேசிய செய்திகள்

தமிழில் பேச முடியாததற்காக மிகவும் வருந்துகிறேன்: அமித்ஷா பேச்சு + "||" + I am very sorry for not being able to speak in Tamil: Amitsha speech

தமிழில் பேச முடியாததற்காக மிகவும் வருந்துகிறேன்: அமித்ஷா பேச்சு