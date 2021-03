உலக செய்திகள்

மியான்மரில் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸ் துப்பாக்கிச்சூடு: 18 பேர் பலியானதாக தகவல் + "||" + 18 Killed In Myanmar On Bloodiest Day Of Protests Against Coup

மியான்மரில் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸ் துப்பாக்கிச்சூடு: 18 பேர் பலியானதாக தகவல்