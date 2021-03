உலக செய்திகள்

புதிய கட்சி தொடங்கப் போவதில்லை - முன்னாள் ஜனாதிபதி டிரம்ப் அறிவிப்பு + "||" + Trump rules out new political party in speech to conservatives

புதிய கட்சி தொடங்கப் போவதில்லை - முன்னாள் ஜனாதிபதி டிரம்ப் அறிவிப்பு