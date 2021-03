தேசிய செய்திகள்

விவசாயத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் - பிரதமர் மோடி + "||" + It is necessary to pay special attention to all sectors of agriculture - Prime Minister Modi

