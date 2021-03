தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி காரணமாக எந்த மரணமும் ஏற்படவில்லை - மத்திய சுகாதார மந்திரி ஹர்சவர்தன் + "||" + No death has occurred due to vaccination: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan

தடுப்பூசி காரணமாக எந்த மரணமும் ஏற்படவில்லை - மத்திய சுகாதார மந்திரி ஹர்சவர்தன்