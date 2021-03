சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அதிமுக விருப்ப மனுக்கள் வரும் 3ஆம் தேதி, மாலை 5 மணி வரை மட்டுமே பெறப்படும் - அதிமுக தலைமை அறிவிப்பு + "||" + AIADMK petitions will be received only till 5 pm on the 3rd - AIADMK leadership announcement

அதிமுக விருப்ப மனுக்கள் வரும் 3ஆம் தேதி, மாலை 5 மணி வரை மட்டுமே பெறப்படும் - அதிமுக தலைமை அறிவிப்பு