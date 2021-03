தேசிய செய்திகள்

கொரோன தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர்! + "||" + External Affairs Minister Dr S Jaishankar gets the first dose of the COVID19 vaccine, says, "felt secure".

கொரோன தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர்!