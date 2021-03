மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வருகிற 5ந்தேதி வரை வறண்ட வானிலை நிலவும்; சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Dry weather will prevail in TN till the 5th; Chennai Meteorological Center

தமிழகத்தில் வருகிற 5ந்தேதி வரை வறண்ட வானிலை நிலவும்; சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்