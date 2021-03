மாநில செய்திகள்

திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு + "||" + Allocation of 2 constituencies to the Humanitarian People's Party in the DMK alliance

திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு