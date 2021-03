மாநில செய்திகள்

"தொகுதி பங்கீடு குறித்து நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் முடிவு அறிவிக்கப்படும்" - திருமாவளவன் + "||" + "The results of the block allocation will be announced tomorrow or the day after tomorrow" - Thirumavalavan

