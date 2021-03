தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட முதியவர்கள் பக்க விளைவு இல்லை என உற்சாகம் + "||" + Elderly queue up for vaccine jab on optimistic note

டெல்லியில் வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட முதியவர்கள் பக்க விளைவு இல்லை என உற்சாகம்