மாநில செய்திகள்

சட்டப்பேரவை தேர்தல்: திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பமனு அளித்தவர்களுக்கு நேர்காணல் தொடங்கியது + "||" + Interviews began with those who had petitioned to contest on behalf of the DMK

சட்டப்பேரவை தேர்தல்: திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பமனு அளித்தவர்களுக்கு நேர்காணல் தொடங்கியது