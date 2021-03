மாநில செய்திகள்

ஓட்டுக்கு பணம்: “வாக்காளர்களிடம் சத்திய பிரமாணம் பெறுவது சாத்தியமில்லாதது” - சென்னை ஐகோர்ட் + "||" + Money to vote: "It is impossible to get the oath of allegiance from the voters" - Chennai High Court

ஓட்டுக்கு பணம்: “வாக்காளர்களிடம் சத்திய பிரமாணம் பெறுவது சாத்தியமில்லாதது” - சென்னை ஐகோர்ட்