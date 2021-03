தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டார் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ்! + "||" + Delhi: Veteran cricketer Kapil Dev received his first dose of #COVID19Vaccine at Fortis Hospital today.

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டார் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ்!