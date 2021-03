மாநில செய்திகள்

முதல்வர் வேட்பாளராக என்னை முன்மொழிந்த சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமாருக்கு நன்றி - கமல்ஹாசன் டுவீட் + "||" + Thanks to Equality People's Party leader Sarath Kumar for nominating me as the Chief Ministerial candidate - Kamal Haasan

