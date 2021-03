தேசிய செய்திகள்

கேரளா முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் + "||" + Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan took his first dose of #COVID19Vaccine in Thiruvananthapuram today.

கேரளா முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்