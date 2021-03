தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோர் எண்ணிக்கை 1. 63 கோடியை தாண்டியது - மத்திய காதாரத்துறைஅமைச்சகம் + "||" + The cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered in the country has crossed 1.63 crores today,says Union Health Ministry

