உலக செய்திகள்

ஹஜ் பயணம் வருபவர்களுக்கு கொரேனா தடுப்பூசி சான்று கட்டாயம் -சவுதி அரசு + "||" + Saudi Arabia makes vaccination must and other criteria for Haj 2021

ஹஜ் பயணம் வருபவர்களுக்கு கொரேனா தடுப்பூசி சான்று கட்டாயம் -சவுதி அரசு