சட்டசபை தேர்தல் - 2021

"என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பா.ஜ.க கூட்டணியில் விரிசல் இல்லை" - புதுச்சேரி மாநில பா.ஜ.க தலைவர் சாமிநாதன் உறுதி + "||" + "There is no rift in the NRC-BJP alliance" - Puducherry state BJP leader Saminathan assures

"என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பா.ஜ.க கூட்டணியில் விரிசல் இல்லை" - புதுச்சேரி மாநில பா.ஜ.க தலைவர் சாமிநாதன் உறுதி