சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் வாக்களிக்க ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கீடு - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Allotment of one hour for those receiving treatment for corona infection to vote - Chief Electoral Officer Information

கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் வாக்களிக்க ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கீடு - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல்