தேசிய செய்திகள்

டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் Delhi Finance Minister Nirmala Sitharaman receives her first dose of COVID19 vaccine,

