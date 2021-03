மாநில செய்திகள்

வாக்காளர் தகவல் சீட்டில் புகைப்படம் இடம்பெறாது - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு + "||" + The photo will not appear on the voter information sheet Chief Electoral Officer Notice

