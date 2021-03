தேசிய செய்திகள்

18 விதமான சேவைகளை ஆன்லைன் மூலமாகவே பெறலாம்: மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து அமைச்சகம் + "||" + Certain Driving License And Registration Related Services Can Now Be Availed Online

18 விதமான சேவைகளை ஆன்லைன் மூலமாகவே பெறலாம்: மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து அமைச்சகம்