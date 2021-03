தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் ஆளுநர் பேபி ராணி மவுரியா கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் + "||" + Uttarakhand Governor Baby Rani Maurya received her first dose of the COVID19 vaccine today at Dehradun's Doon Hospital

உத்தரகாண்ட் ஆளுநர் பேபி ராணி மவுரியா கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்