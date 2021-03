தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஆண்டுதோறும் 50 கிலோ எடை உணவை வீணாக்குகிறோம் - ஆய்வு தகவல்கள் + "||" + 17% of all food available at consumer levels was wasted in 2019, reveals Food Waste Index

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஆண்டுதோறும் 50 கிலோ எடை உணவை வீணாக்குகிறோம் - ஆய்வு தகவல்கள்