தேசிய செய்திகள்

போர் களத்தில் உங்களை சந்திப்போம்; மம்தாவுக்கு சுவேந்து அதிகாரி பதில் + "||" + We will meet you on the battlefield; Swantu responds to Mamta

போர் களத்தில் உங்களை சந்திப்போம்; மம்தாவுக்கு சுவேந்து அதிகாரி பதில்