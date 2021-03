தேசிய செய்திகள்

ராணுவ அதிகாரிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக குஜராத் வந்தடைந்தார் பிரதமர் மோடி! + "||" + Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives in Ahmedabad. Governor Acharya Devvrat, CM Vijay Rupani and Deputy CM Nitin Patel receive him.

