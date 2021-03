தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் கொரோனா சான்றுடன் வர வேண்டும் - தேவஸ்தான அதிகாரி தகவல் + "||" + Devotees coming to Tirupati Ezhumalayan temple for Sami darshan should come with corona certificate - Devasthanam official information

