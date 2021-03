சட்டசபை தேர்தல் - 2021

20 தொகுதிகளில் பாஜக ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது- திருமாவளவன் + "||" + BJP will not win even one seat in 20 constituencies - Thirumavalavan

