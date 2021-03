உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: இம்ரான்கான் அரசு வெற்றி + "||" + Pakistan Prime Minister Imran Khan secures majority votes to win the vote of confidence from the National Assembly: Pakistan media

