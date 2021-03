தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தல்: 57 பேர் கொண்ட முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக + "||" + BJP's Central Election Committee has approved the names of candidates on 57 seats for West Bengal Assembly elections: BJP General Secretary Arun Singh

