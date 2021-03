தேசிய செய்திகள்

டெல்லி திகார் சிறையில் கைதிகளுக்கு தொழில் பயிற்சி அளிக்க மூலிகை தோட்டம் திறப்பு + "||" + Herbal garden opened to provide vocational training to inmates at Delhi Tihar Jail

