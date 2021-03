உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி; ஜப்பானில் முதன்முறையாக 30 வயது பெண்ணுக்கு பின்விளைவு + "||" + Corona vaccine; The aftermath for a 30 year old woman for the first time in Japan

கொரோனா தடுப்பூசி; ஜப்பானில் முதன்முறையாக 30 வயது பெண்ணுக்கு பின்விளைவு