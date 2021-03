தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களில் திருத்தம் செய்ய அரசு தயார்- நரேந்திர சிங் தோமர் அறிவிப்பு + "||" + Centre Ready To Amend New Farm Laws, Says Agriculture Minister

வேளாண் சட்டங்களில் திருத்தம் செய்ய அரசு தயார்- நரேந்திர சிங் தோமர் அறிவிப்பு