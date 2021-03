சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி - கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி + "||" + Alliance with DMK with the intention that AIADMK alliance should not win

அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி - கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி