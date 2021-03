மாநில செய்திகள்

தாமரையும் எங்களது தான், இரட்டை இலையும் எங்களது தான் - பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சி.டி.ரவி + "||" + The lotus is ours and the double leaf is ours - BJP, CD Ravi

தாமரையும் எங்களது தான், இரட்டை இலையும் எங்களது தான் - பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சி.டி.ரவி