தேசிய செய்திகள்

ஏழ்மையில் வாடும் மக்களே எனது நண்பர்கள், அவர்களுக்காகதான் உழைக்கிறேன் - பிரதமர் மோடி + "||" + Poor people are my friends says PM Modi at Kolkata Election Campaign

ஏழ்மையில் வாடும் மக்களே எனது நண்பர்கள், அவர்களுக்காகதான் உழைக்கிறேன் - பிரதமர் மோடி