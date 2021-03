மாநில செய்திகள்

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் வருபவர்களுக்கு இ-பாஸ் கட்டாயம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Mandatory e-pass for those coming to Tamil Nadu from Other States - Government of Tamil Nadu announcement

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் வருபவர்களுக்கு இ-பாஸ் கட்டாயம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு