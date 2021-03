தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தா பேரணியில் பங்கேற்க நேரம் உள்ளது: விவசாயிகளைச் சந்திக்க பிரதமர் மோடிக்கு நேரமில்லை -சரத் பவார் தாக்கு + "||" + PM has time to go to Kolkata, rally against West Bengal govt, but no time to visit farmers in Delhi: Sharad Pawar at a program in Ranchi

