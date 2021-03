தேசிய செய்திகள்

பெண் தற்கொலை; வரதட்சணையை நிறுத்துவோம் என முஸ்லிம் சமூகத்தினர் உறுதிமொழி + "||" + Female suicide; The Muslim community has pledged to stop the dowry

பெண் தற்கொலை; வரதட்சணையை நிறுத்துவோம் என முஸ்லிம் சமூகத்தினர் உறுதிமொழி