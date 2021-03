மாநில செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு கருணாஸின் முக்குலத்தோர் புலிப்படைகட்சி ஆதரவு + "||" + For the DMK alliance in the Assembly elections Karunas's Tribal LTTE support

சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு கருணாஸின் முக்குலத்தோர் புலிப்படைகட்சி ஆதரவு