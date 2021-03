உலக செய்திகள்

குழந்தை திருமணங்களில் பாதிக்கு மேல் இந்தியா உள்பட 5 நாடுகளில் நடைபெறுகிறது -யுனிசெப் அறிக்கை- + "||" + Unicef report on child marriages has a stark warning for India, 4 more countries

குழந்தை திருமணங்களில் பாதிக்கு மேல் இந்தியா உள்பட 5 நாடுகளில் நடைபெறுகிறது -யுனிசெப் அறிக்கை-