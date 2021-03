தேசிய செய்திகள்

ஜோதிராதித்ய சிந்தியா முதல்வராக வேண்டுமென்றால் காங்கிரசில் இருந்திருக்க வேண்டும்- ராகுல் காந்தி + "||" + Youth Congress Passes Resolution To Appoint Rahul Gandhi As Party Chief Ahead Of Polls

ஜோதிராதித்ய சிந்தியா முதல்வராக வேண்டுமென்றால் காங்கிரசில் இருந்திருக்க வேண்டும்- ராகுல் காந்தி