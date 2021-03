தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையில் பா.ஜ.க, அ.தி.மு.க கூட்டணி உறுதி + "||" + NR Congress, BJP & AIADMK are going to contest the elections together. NRC to contest on 16 seats while BJP & AIADMK to contest on 14. We will face elections in Puducherry

